عبير العابد تقصف "المرمضنين"
عبير العابد

عبير العابد تقصف “المرمضنين”

2021-04-15 / 9:00 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت الفنانة عبير العابد رسالة قاسية “للمرمضنين” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و كتبت عبير تدوينة مطولة جاءت كالتالي :” كنتمنى بصح بلي هاد العام رمضان يجمعنا نيت ماشي غير هضرة ديال مواقع التواصل وmbc”.

و واصلت تدوينتها :”كتعرفوا بلي أغلب الكوارث والسرقات لي كيوقعوا كتكون فرمضان، و هاد الشي مخزي بطبيعة الحال، حيت فالأصل هذا شهر الغفران و العبادة و التسامح أو لا؟”.

و أضافت قائلة :” إيوا نجمعوا راسنا ويلا كنتي غدير السبة بالقطعة ديال التدخين أو غيرو، غير شرب قهيوة الصباح وكمي مع راسك حسن ما تدير فيها صايم و تآذي عباد الله”.

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