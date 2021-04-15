التجار يعلنون خوض إضراب عن العمل يوم الجمعة المقبل
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التجار يُعلنون خوض إضراب عن العمل يوم الجمعة المقبل

2021-04-15 / 8:33 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

من المتوقع ان يخوض التجار والحرفيون في المغرب إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة 16 أبريل الجاري، ولمدة 24 ساعة، احتجاجا على طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة.

واستنكرت فدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية، في بلاغ لها، ما أسماته “سياسة اللامبالاة” التي قوبلت بها مطالبها من قبل الجهات الوصية على القطاع، “وهو ما يعتبر استخفافا بحقوق التجار والمهنيين والحرفيين ومصالحهم”.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب الفدرالية“أمام انعدام محاور جدي ومسؤول يأخذ بعين الاعتبار مصالح التجار والمهنيين والحرفيين بعيدا عن المصالح الضيقة، والتي لا تعدو أن تكون إلا مكرسة للفوضى والتنزيل الأحادي للمراسيم التنظيمية في غياب الديمقراطية التشاركية”.

وأوضحت أن هذا الإضراب جاء بعد “سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف المسؤولين على القطاع، أبانت عن عدم جدواها، وأمام استمرار الجهات الوصية على القطاع في تعنتهم للاستجابة لمطالب التجار والمهنيين والحرفيين”.

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