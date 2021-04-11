زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب شرق ايران

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس- وكالات

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأحد، محافظة كرمان بجنوب شرق ايران، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية إن الزلزال وقع قرب بلدة رابر في محافظة كرمان عند الساعة التاسعة و 56 دقيقة و 56 ثانية مساء اليوم الأحد.

وأفادت مؤسسة رصد الزلازل التابعة لجامعة طهران بأن مركز الزلزال كان على مسافة 148 كيلومترا من مدينة كرمان مركز المحافظة ومسافة 211 كيلومترا من ميناء بندر عباس في جنوب ايران.

وأوضحت أن مركز الزلزال كان على مسافة 9 كيلومترات من سطح الأرض.

ولم تعلن فرق الهلال الأحمر التي هرعت إلى منطقة وقوع الزلزال حتى الآن عن وقوع خسائر في الأرواح.

كان زلزال بقوة 4 درجات على مقياس رخيتر قد ضرب محافظة خرسان في إيران في 18 من مارس/آذار الماضي، وكان الخامس الذي ضرب المحافظة الشمالية خلال أسبوع واحد.

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