أمن الرباط يستدعي للمرة الثانية أساتذة التعاقد

هبة بريس ـ الرباط

نشرت الأستاذة نزهة مجدي تدوينة عبر صفحتها في “فايسبوك”، صورة تعود لاستدعائها من طرف مصالح الأمن بالرباط، من أجل التحقيق معها للمرة الثانية.

وقالت نزهة مجدي في تدوينة لها شاركتها مع متابعيها، “غادي نكتب بدارجة باش كلشي يفهمني ونعبر بحرية، والله مبقيت كنتخلع بقدر موليت كنضحك على هذا العبث، يالله هاد الصباح التحقنا بالاسر ديالنا من الرباط تال اكادير وكاين لي ضربها تال طرفاية”.

وتابعت المحدثة ذاتها ” هاد الأسر كان قلبهم محروق علينا وحنا فالمعتقل، وفرحنا حيت غنصبحو فخدامينا وتوحشنا تلاميذنا، وحيت غادي ندوزو على الأقل رمضان معاهم حيت تمتعنا بسراح مؤقت، وغنشمو نسمة الحريه، تا دقت عليا شرطية وشرطي هاد العشية فدار”

واختتمت تدوينتها قائلة “عطاوني استدعاء و قالك نووووض هز صاكك ورجع لرباط راهم استدعاوك تاني للتحقيق لا حول ولا قوة الا بالله”.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد قرر الخميس الماضي، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم، الثلاثاء، بالسراح المؤقت، بعدما وجهت إليهم النيابة العامة، تهم “التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيأة منظمة” وحددت المحكمة الابتدائية في الرباط، يوم 20 ماي المقبل، موعدا لأولى جلسات محاكمتهم.

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