“ريلمي” تحتفل بأسبوع الجودة على جميع منتوجاتها

هبة بريس

تحتفل “ريلمي” العلامة التجارية المتخصصة في الهواتف الذكية والحلول التكنولوجية، والتي تحقق كل سنة نمو قوي بهذا القطاع على المستوى العالمي، بأسبوع الجودة.

واشتهرت العلامة التجارية “ريلمي”بمنتوجات تجمع بين التطور والجودة، حيث تتوفر على التكنولوجيا المتطورة التي تساير آخر التقنيات والمستجدات المواكبة لتطلعات الشباب، والتصميم الذي يعتمد على أحدث التقنيات المبتكرة.

نظام مراقبة للجودة مكون من 6 مراحل

و يُعّرف كُل منتوج جديد وفق متطلبات المستخدمين الشباب. حيث يختبر فريق البحث والتطوير في “ريلمي” جودة هذه المنتجات عبر نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم “اختبار محاكاة الذكاء الاصطناعي”، حيث تقوم “ريلمي” من خلال هذا النظام بإجراء اختبارات جودة محاكاة يسمح بتقييم جودة كل منتوج. ويحتفظ فريق مراقبة الجودة بحق رفض أي منتوج لا يوافق متطلباته.

وتعتمد عملية تصميم كل هاتف ذكي على 6 خطوات. حيث يتم اختبار كل هاتف ذكي مُنتج بشكل منهجي في المصنع. ويشارك فريق مراقبة الجودة في جميع مستويات عملية التصنيع وفي كل مرحلة.

المنتجات مُصمّمة “للجيل الرقمي”

و من أجل التأكد من أن الهواتف الذكية المنتجة موثوق بها بدرجة كافية، يعرض “ريلمي” هاته الأجهزة لسيناريوهات تجربة مشددة للغاية.

وأجرت “ريلمي” في السنوات الأخيرة أكثر من عشرة آلاف دراسة استقصائية مع فئات مختلفة من الشباب، مكّنت الشركة من الارتقاء بمعايير الجودة إلى مستوى عال، من خلال دراسة الطريقة التي يستخدم بها “الجيل الرقمي” هواتفه الذكية.

ويخضع كل هاتف ذكي تنتجه شركة “ريلمي” لظروف مختلفة (درجات حرارة عالية ومنخفضة، ورطوبة عالية ومنخفضة وأبخرة تحاكي العرق، القطرات، المطر، والسقوط المتنوع، الخدوش، السوائل، والبقع، وما إلى ذلك) على سبيل المثال، لضمان أنها مقاومة بشكل كافٍ للقطرات العرضية التي تحدث أثناء الأنشطة الرياضية مثل التزلج على الألواح الخشية أو الركض، تخضع منتجات “ريلمي” لاختبارات السقوط من ارتفاعات تصل إلى 1.8 متر من عدة واجهات، وعلى أنواع مختلفة من الأسطح.

و لمحاكاة ظروف السفر، تُخضع شركة “ريلمي” منتجاتها لدرجات حرارة عالية (تتراوح من 40 درجة مئوية إلى 75 درجة مئوية). يعتمد الإجراء الذي تعتمده شركة “ريلمي” لتقييم جودة منتجاتها على 130 اختبارًا مختلفًا تم إجراؤها في 200 بيئة محاكاة.

تم إنشاء شهادة الجودة بالتعاون مع TÜV Rheinland

و تشتغل شركة “ريلمي” بشكل وثيق مع منظمة الاختبار المعروفة TÜV Rheinland لنقل إجراءات الجودة إلى المستوى العالي، وبالتالي إنشاء شهادة موثوق بها جديدة تستند إلى معايير مشددة للغاية.

وتجدر الإشارة إلى أن “ريلمي” هي أول علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم تحصل على شهادة الجودة المرموقة من TÜV Rheinland، فبعد أكثر من 8 أشهر من البحث والاختبار ابتكرت TÜV Rheinland و”ريلمي” بشكل مشترك شهادة عالية موثوقا بها للهواتف الذكية من TÜV Rheinland، والتي تعد الآن بمثابة معيار الصناعة القياسي لأسواق الهواتف الذكية الرئيسية في العالم.

و للتذكير، تعتمد عملية اعتماد الجودة العالية للهواتف الذكية من TÜV Rheinland على 23 اختبارًا رئيسيًا، من بينها 10 سيناريوهات اختبار.

تصميم معاصر

إن الهدف الأساسي لـ”ريلمي” هو تقديم جودة عالية جدًا بسعر منخفض للشباب، وعلما أن هاته الفئة تستعمل منتوجات”ريلمي” بشكل يومي، فإن العديد من تحديات التصميم الهيكلي تواجهها كل يوم.

و على سبيل المثال، في سلسلة C، تم تثبيت البطارية الضخمة بكفاءة على كل هاتف ذكي بحيث يمكن استخدامها بشكل متكرر دون التسبب في أي مشاكل تتعلق بالراحة أو سهولة الاستخدام أو الموثوق بها بمرور الوقت.

و تستفيد الهواتف الذكية في هذه السلسلة من التصميم الهيكلي الفعال للغاية الذي يسمح بالاستخدام الرشيد لمساحتها الداخلية، مع ضمان مستوى عالي للمنتوج موثوق به.

تصميم مميز

لا يدّخر فريق “ريلمي” جهدا في تقديم تصميم خاص بمنتوج رائد وعصري تمامًا، وذلك من أجل توفير تصميم حديث موجه للشباب، حيث تستخدم “ريلمي” تقنيات مختلفة مثل النحت بالليزر أو رش “البوليمر”.

و يتم اختيار كل مادة تطبقها شركة “ريلمي” على منتجاتها بعناية فائقة من بين مئات المواد التي خضعت لسلاسل مختلفة من الاختبارات (مثل اختبار مقاومة بصمات الأصابع ومقاومة التآكل والعزل المائي والغبار وما إلى ذلك).

أحدث العمليات الصناعية المتطورة

تجدر الإشارة إلى أن وحدات إنتاج الهواتف الذكية بشركة “ريلمي” تعد من بين الوحدات الأكثر تقدمًا على الصعيد العالمي: فمن هذه المصانع يتم تصنيع الهواتف الذكية بآخر الصيحات الأكثر وثوقا بها للشباب في جميع أنحاء العالم. يتم الاحتفاظ بجميع قطع غيار هواتف “ريلمي” الذكية في المستودعات لمدة 3 سنوات. وبهذه الطريقة يتسنى لـ”ريلمي” معالجة أي نوع من المشاكل خلال مرحلة “ما بعد البيع”.

كما استثمرت “ريلمي” أيضًا بشكل كبير في المصانع الذكية التي يتم تشغيلها تلقائيًا بشكل تدريجي بهدف تقليل الأخطاء البشرية وتحسين كفاءة ودقة عمليات التصنيع. أحد الأمثلة على أتمتة مصنع “ريلمي” هو خط إنتاج SMT المسؤول عن وضع المكونات على اللوحة الأم PCB. معدل الأثمنة الحالي هو 87.5٪ ، وهو بالفعل أعلى بكثير من معايير الصناعة الحالية. هذا مرة أخرى هو ضمان جودة آخر للمستخدمين الشباب الذين يمكنهم الاستمتاع الكامل بأجهزتهم وبكل ثقة.

و أنشأت “ريلمي” أيضًا نظام خدمة “ما بعد البيع” فعال بشكل خاص يعتني بجميع الطلبات المقدمة في جميع أنحاء العالم.

و تعمل هذه الخدمة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، وتوفر استجابات فائقة السرعة لجميع الطلبات (أقل من 3 ساعات).

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