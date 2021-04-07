صورة من الاجتماع

نقابيون يطرقون باب الاحزاب لمراجعة الاستراتيجية الوطنية للكهرباء

منذ ساعة واحدة
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

طرق نقابيون بالجامعة الوطنية لعمال الطاقة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، باب عدد من الاحزاب السياسية، في إطار التواصل معها حول التحولات العميقة و الإصلاحات الهيكلية التي يشهدها قطاع الكهرباء نتيجة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للكهرباء .

وكان وفد من المكتب الجامعي، قد إلتقى في وقت سابق مع الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية لتعميق النقاش وتبادل وجهات النظر .

كما عقد نفس المكتب الجامعي لقاء ثاني يوم أمس الثلاثاء 6 أبريل الجاري، مع “نبيلة منيب” الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، مرفوقة بأعضاء من المكتب السياسي للحزب. سلم خلالها الوفد النقابي ل ” منيب” نسخة من المذكرة التي وجهت إلى رئيس الحكومة حول الموضوع، كما قدم عرضا عاما حول راهن ومستقبل المكتب الوطني للكهرباء، وكذا وجهة نظر الجامعة في هذا الصدد، وضرورة إعادة صياغة الاستراتيجية الطاقية بمقاربة تشاركية. وذلك حفاظا على الأمن الكهربائي للمغرب وعلى القدرة الشرائية للفئات الشعبية و على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء.

اللقاء مع زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد بحسب مصادر ” هبة بريس” عرف تحليل عميق للوضعية ونقاش موضوعي حول هذا الملف ذي البعد الاستراتيجي، والذي أبدت خلاله ” نبيلة منيب” تضامنها مع الجامعة في دفاعها ومرافعتها عن هذا الملف الاستراتيجي الذي يجب أن يكون قضية رأي عام وطني.

كما أبدت استعدادها لإدراج هذا الملف ضمن البرنامج الانتخابي للحزب، و تنظيم ندوة حول الموضوع.

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