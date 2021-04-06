أصالة تنهي الخلاف وتعتذر لأنغام امام العلن
هبة بريس: القسم الفني
قدمت الفنانة السورية عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام الاعتذار للفنانة المصرية أنغام، عقب أشهر من الخلافات و التراشق بالاتهامات.
و كتبت أصالة في رسالتها لانغام :”بدون مُقدّمات بدّي قدّم إعتذار للغاليه الصّديقه دائماً أنغام عنّ ماصدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرّحمن على اللي صار”.
و أضافت :”لو شو ماكان ردّ نغّومه أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ماكانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّه)”.
و يشار أن خلاف قوي كان قد نشب بين النجمتين عقب زواج أنغام بطليق ابنة اخت زوج أصالة المخرج طارق العريان.
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