المجلس الإقليمي لورزازات يدعم القطاع الرياضي ب2.5 مليون درهم

سعيد وعشى - ورزازات

أفاد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات سعيد افروخ في لقاء تواصلي مع ممثلي الأندية الجمعيات الرياضية يوم أمس الأحد 4 أبريل الجاري بأن المجلس خصص ما يناهز 2.5 مليون درهم لدعم القطاع الرياضي بالإقليم برسم السنة المالية 2021، بعدما كان لا يتجاوز في بداية ولاية المجلس 30 ألف درهم .

وأضاف رئيس المجلس في كلمة افتتاحية للقاء التواصلي الذي نظمه المجلس الإقليمي لورزازات بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الشباب والرياضة و العصبة الجهوية لكرة القدم بدرعة تافيلالت، (أضاف) أن المجلس من 2016 الى 2020 انخراط في بناء وإعادة 16 ملعبا بالاقليم، وفي طور إعداد اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركاء من بينهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لبناء وهيكلة 10 ملاعب أخرى إضافية.

وقال افروخ في معرض حديثه في اللقاء التواصلي الذي حضره عدد من ممثلي الأندية و الجمعيات الرياضية بالإقليم، بأن المجلس خصص اعتمادات مالية مهمة لدعم عدد من الأندية والجمعيات الرياضية وفي مقدمتها النادي البلدي لورزازات لكرة القدم الذي يمثل الإقليم و الجهة في القسم الأول هواة.

ودعا في نهاية كلمته ممثلي الأندية و الجمعيات الرياضية إلى توحيد الجهود من أجل بناء فرق في مختلف الأصناف الرياضية قادرة على تمثيل الإقليم في المنافسات الجهوية والوطنية احسن تمثيل.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة بورزازات سعيد أويي بأن المديرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الرياضي تسعى إلى تنويع العرض الرياضي بالإقليم من خلال برمجة عدد من المشاريع بمختلف مناطق الإقليم وذلك في إطار عدد من الشركات مع المجلس الإقليمي لورزازات و المجالس الجماعية المنتخبة وشركاء آخرين .

وقال رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم بدرعة تافيلالت لحسن موطوس في كلمة له بالمناسبة ان تأسيس العصبة بالجهة يعتبر قيمة مضافة بدرعة تافيلالت، وان من اهداف هذا المولود الجديد تعميم ممارسة هذه اللعبة بمختلف مناطق الجهة والرفع من مستواها.

وأضاف موطوس بان العصبة ستعمل على تنظيم عدد من البطولات والدورات التكوينية والتجمعات الرياضية وفتح مدارس كروية بمختلف مناطق الجهة وفق مقاربة تشاركية في التنظيم والتسيير الرياضي .

ومساهمة من المجلس الجماعي لورزازات في النهوض بالقطاع الرياضي خدمة لأبناء المدينة قال رئيس المجلس عبد الرحمان الدريسي ان المجلس عمل على تهيئة 11 ملعبا بين الصغرى والكبرى، ودعم فريق النادي البلدي لورزازات لكرة القدم بحوالي مليون درهم، وتوفير له حافلة للنقل في إطار شراكة مع وكالة الطاقة الشمسية “مازن”، بالإضافة الى دعم عدد من فرق الاحياء، ودعم عدد من الجمعيات الرياضية المهتمة بكرة السلة و المضرب والكرة الحديدية .

وفي إطار التفاعل مع كلمات مختلف المتدخلين نوه عدد من ممثلي الفرق الرياضية الذين حضروا هذا اللقاء التواصلي بمبادرة المجلس الإقليمي لورزازات، مع الدعوة إلى المزيد من الجهود لتأهيل البنية التحتية الرياضية بالاقليم، والاهتمام بالرياضة النسوية، وضرورة وصيانة المنشآت الرياضية التي يتوفر عليها الإقليم، مع دعوة رئيس العصبة الجهوية لكرة القدم بدرعة تافيلالت إلى الانفتاح على مختلف الأطر والفاعلين الرياضيين بالإقليم والجهة من أجل بلورة مشروع متكامل للعصبة للنهوض بكرة القدم بجهة درعة تافيلالت عموما وباقليم ورزازات خصوصا .

وتم في نهاية هذا اللقاء التواصلي الذي حظي بتغطية إعلامية متميزة توقيع عدد من اتفاقيات الشركة بين المجلس الإقليمي لورزازات وعدد من الأندية والجمعيات الرياضية بالإقليم، وتسليم حافلتين للنقل الرياضي بتكلفة مالية ناهزت مليون درهم .

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