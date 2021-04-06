صورة تعبيرية

ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

منذ 4 ساعات
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة أبوظبي إعفاء القادمين من 14 دولة من فترة العزل الإجبارية عند الوصول.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشفت عن “القائمة الخضراء” التي تضم هذه الدول بعد تحديثها.

وذكرت الدائرة أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ اليوم الاثنين، تشمل 14 دولة هي: أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، غرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيتم إعفاؤهم من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

ولكن الدائرة ذكرت أنه سيطلب منهم فقط إجراء اختبار “بي سي آر” لفيروس كورونا، بمجرد وصولوهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

وذكرت الدائرة أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

الأردن يحظر النشر في قضية الأمير حمزة

منذ ساعة واحدة
Photo of الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب للإرهابيين

الولايات المتحدة تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في “قائمة ترقب…

منذ 3 ساعات
Photo of مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

مسلحون يهاجمون سجنا بنيجيريا

منذ 12 ساعة
Photo of الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية

الديوان الملكي الأردني: الأمير حمزة أكد بأنه يلتزم بنهج…

منذ 17 ساعة
Photo of رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء العمرة

رسميا .. السعودية تسمح لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء…

منذ 17 ساعة
Photo of مصر .. إعدام 3 أشقاء قتلوا عمهم وابنه

مصر .. إعدام 3 أشقاء قتلوا عمهم وابنه

منذ 22 ساعة
Photo of فرنسا تشرع في إنتاج اللقاحات المضادة ل”كورونا” هذا الأسبوع

فرنسا تشرع في إنتاج اللقاحات المضادة ل”كورونا” هذا الأسبوع

منذ 22 ساعة
Photo of تقرير: تسريب بيانات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع “فيسبوك”

تقرير: تسريب بيانات أكثر من 533 مليون مستخدم لموقع…

منذ يوم واحد
Photo of الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: “لن ألتزم بالأوامر”

الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: “لن ألتزم…

منذ يوم واحد
Photo of مسلحون يقتلون قاض وعائلته في باكستان

مسلحون يقتلون قاض وعائلته في باكستان

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق