ضمنها المغرب.. أبوظبي تعفي القادمين من 14 دولة من العزل الإجباري

هبة بريس - وكالات

أعلنت حكومة أبوظبي إعفاء القادمين من 14 دولة من فترة العزل الإجبارية عند الوصول.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فإن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي كشفت عن “القائمة الخضراء” التي تضم هذه الدول بعد تحديثها.

وذكرت الدائرة أن القائمة الخضراء المحدثة بتاريخ اليوم الاثنين، تشمل 14 دولة هي: أستراليا، إسرائيل، السعودية، الصين، المغرب، آيسلندا، بروناي، بوتان، غرين لاند، سنغافورة، كوريا الجنوبية، موريشيوس، نيوزيلندا، وهونغ كونغ.

وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة، سيتم إعفاؤهم من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم إلى أبوظبي.

ولكن الدائرة ذكرت أنه سيطلب منهم فقط إجراء اختبار “بي سي آر” لفيروس كورونا، بمجرد وصولوهم إلى مطار أبوظبي الدولي.

وذكرت الدائرة أنه سيتم تحديث الدول والأقاليم المدرجة في القائمة بشكل روتيني، بناء على التطورات العالمية لجائحة كورونا.

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