المغنية يارا: “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية عربية تغني باللهجة المغربية”

نجلاء مزيان - هبة بريس

وجهت النجمة اللبنانية يارا رسالة حب إلى الشعب المغربي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات .

و أعربت الفنانة اللبنانية عن مدى سعادتها كونها أول فنانة تقوم بغناء تتر المسلسل المغربي “ولاد العم”، الذي سوف يعرض برمضان 2021 ، على قناة MBC5.

و كتبت يارا : “أقدم لكم آخر إصدار لي أغينة اه عالمكتوب، تتر المسلسل المغربي الذي سيبث في شهر رمضان المبارك، ولاد العم، على شاهد vip وقناة Mbc5”

و أضافت : “فرحانة بزاف أنني نكون أول فنانة لبنانية عربية تغني باللهجة المغربية تتر لمسلسل مغربي، لي كانقدمو كهدية للشعب المغربي الحبيب، كنبغيكم بزاف، كل الشكر للطاقم الي اشتغل على الأغنية”.

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