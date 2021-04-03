سد النهضة

أزمة سد النهضة.. اثيوبيا : “على مصر ألا تستصغر قوة أديس بابا “

منذ 41 دقيقة
0
هبة بريس- وكالات

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليس جديدا، بل هو تكرار لما فعله رؤساء مصر السابقون، مؤكدة أن أديس أبابا اعتادت استخدام القوة من قبل مصر.

وقالت الخارجية الاثيوبية الجمعة، إن “الرئيس السيسي كان واضحًا عندما تحدث مرتين في عام 2020 عن أن الإجراأت العسكرية ضد إثيوبيا غير واردة، لذا فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ضد القانون الدولي بشأن التهديد باستخدام القوة”.

وتابعت “على الرغم من أن الرئيس السيسي هدد باستخدام القوة لأول مرة، فالرئيس الراحل محمد مرسي هدد إثيوبيا بالفعل أثناء توليه منصبه، وقبله فعل الرئيس الراحل حسني مبارك الشيء نفسه، كما هدد الرئيس الراحل أنور السادات إثيوبيا في عام 1979 مباشرة بعد اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، وكان أسوأهم هو الخديوي إسماعيل باشا الذي غزا إثيوبيا في عامي 1875 و1876 وخسر الحرب خسارة لا تصدق”.

وقالت “لذا فإن إثيوبيا معتادة على استخدام القوة من مصر وأكثر من مجرد التهديد باستخدامها، لذلك فإن ما قاله الرئيس السيسي ليس جديدًا، وإثيوبيا ستنتظر وترى بالتزامن مع الاستعداد لجميع الاحتمالات”.
وأضافت “تريد إثيوبيا من الجميع ألاّ يخطئوا في أنّ جميع الخيارات مطروحة على طاولة إثيوبيا أيضاً”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حملة اعتقالات في الأردن تشمل الأمير حمزة بن الحسين و قيادات عسكرية بتهمة تهديد استقرار البلاد

حملة اعتقالات في الأردن تشمل الأمير حمزة بن الحسين…

منذ 29 دقيقة
Photo of هولندا.. إضرام النار في مسجد تابع لجمعية مغربية

هولندا.. إضرام النار في مسجد تابع لجمعية مغربية

منذ 3 ساعات
Photo of المرزوقي: العامل السياسي “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي

المرزوقي: العامل السياسي “حجر عثرة” في طريق الاندماج المغاربي

منذ 4 ساعات
Photo of مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

مؤقتا .. هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

منذ 5 ساعات
Photo of بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات دموية

بريطانيا .. وفاة 7 أشخاص تلقوا لقاح “أسترازينيكا” بجلطات…

منذ 7 ساعات
Photo of بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون الشركة المشغلة

بعد حادثة قناة السويس.. ملاك سفينة “ايفر غيفن” يقاضون…

منذ 8 ساعات
Photo of البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء كورونا

البنك الدولي: الدين العام لدول شمال إفريقيا يتضخم جراء…

منذ 8 ساعات
Photo of الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

الرئيس الأرجنتيني يعلن إصابته بفيروس كورونا

منذ 9 ساعات
Photo of فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي لقاح “أسترازينيكا”

فرنسا.. تسجيل حالتي وفاة بسبب تجلط الدم بعد تلقي…

منذ 10 ساعات
Photo of بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

بايدن: حكومتنا بتنوعها تشبه الولايات المتحدة

منذ 13 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق