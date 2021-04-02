تجاهل الحكومة يؤدي بأرباب المقاهي والمطاعم لخوض إضراب إنذاري

هبة بريس - أحمد المساعد

بعدما استنفذ المكتب الوطني كل محاولاته من أجل فتح الحكومة و لجنة اليقظة الوطنية نافذة حوار مع الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب للبحث عن سبل لوقف نزيف الإفلاس الذي ضرب القطاع، حيث لم تصمد عدد من وحداته أمام قرارات الحكومة و لجنة اليقظة الوطنية المتعلقة بوباء كوفيد19 .

و حسب بيان المجلس الوطني توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه بناء على التجاهل الحكومي لمراسلات المكتب الوطني التي نبه فيه لخطورة الوضع الذي يعيشه المهنيون المغاربة و أجراء هذا القطاع، عقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا له يوم 31 مارس 2021 على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية.

و يضيف البيان ذاته، وبعد نقاش مستفيض أعلن كتاب الفروع الوطنية للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عن ما يلي :

– استنكارهم التام للتعامل اللامسؤول للحكومة ولجنة اليقظة الوطنية لنداءات و مقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية للبحث المشترك عن سبل لتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا .

– استياؤهم التام لعدم توفر الحكومة على أي تصور أو خطة لوقف نزيف الإفلاس الذي ضرب القطاع، ولعدم رغبتها في تصحيح الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع .

وردا على تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة الوطنية لكل تنبيهات المكتب الوطني قرر المجلس الوطني ما يلي :

– دعوته لجميع المهنيين المغاربة خوض إضراب وطني إنذاري يوم الجمعة 09 أبريل الجاري لمدة 24 ساعة .

– دعوته لجميع مكاتب الفروع الوطنية للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب عقد اجتماعاتها يومي السبت و الأحد للتعبئة الشاملة لهذا الإضراب.

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