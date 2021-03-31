صحيفة تنزانية تعزّي في رئيسة البلاد وهي على قيد الحياة

هبة بريس ـ وكالات

أعرب موظفو صحيفة “ديلي نيوز” التنزانية عن تعازيهم في الرئيسة الحالية سامية حسن صلوحي، وهي على قيد الحياة وبصحة جيدة على رأس عملها.

ووفقا لشركة النشر “تنزانيا ستاندرد نيوزبيبرز” (TSN)، تم إيقاف جميع المتورطين في الخطأ عن العمل، لأنهم “فشلوا في ملاحظة وتصحيح الخطأ”.

وأوقفت صحيفة تنزانيا المعيارية القائمة بالإنابة مديرة الإعلانات أنيتا شايو ومديرة مكتب الاستقبال في رجب جمعة محمد اعتبارا من 29 مارس 2021، في انتظار توضيح خطأهم في ضمان مراقبة جودة الإعلانات المنشورة في صحف الشركة.

وفي 19 مارس، تم تنصيب سامية حسن صلوحي أول رئيسة في تاريخ تنزانيا، لتتولى منصب الحاكم السادس للبلاد.

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