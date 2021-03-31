صورة تعبيرية

وفاة سيدة بمراكش تجولت بها سيارة الاسعاف 14 ساعة دون أن يستقبلها مستشفى

منذ 3 ساعات
1
ع اللطيف بركة - هبة بريس

لفظت سيدة “خمسينية” أنفاسها زوال اليوم الاربعاء 31 مارس الجاري، بداخل سيارة إسعاف، تجولت بها قرابة 14 ساعة من منتصف ليلة أمس الثلاثاء دون أن تجد مستشفى تتعالج فيه من وعكتها الصحية، لتموت مقهورة من واقع مرير لقطاع أصبح وجهة للموت دون أن يمنحك آمل في الحياة .

ووفق مصادر ” هبة بريس” فضحية ” قطاع الصحة”، تم توجيهها من مستشفى ايمنتانوت، إلى مستشفى شيشاوة، حيث خضعت للفحص بالأشعة على مستوى الصدر، وتم تشخيص حالتها، على أنها مصابة بفيروس كورونا، ليتم توجيهها على متن سيارة إسعاف عادية، إلى مستشفى ابن طفيل الذي رفض استقبلها، علما أنها مصابة بمرض “السرطان”.

وأضاف نفس المصدر، أن مستشفى ابن طفيل وجهها بدوره إلى المستشفى الجامعي، الذي رفض بدوره استقبالها، وأعادها إلى ابن طفيل، الذي أصر على عدم استقبالها، إلى أن وافتها المنية، وظلت بسيارة الإسعاف منذ الحادية عشرة من ليلة أمس الثلاثاء الى غاية زوال اليوم الاربعاء، فهل يفتح وزير الصحة ” أيت طالب” تحقيق في هذه القضية التي أبكت الافئدة قبل الأعين؟؟.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
10

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

السجن والغرامة لمتهمين بالتهجير السري بالحسيمة

منذ 54 دقيقة
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح 4547شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح 4547شخص ضد فيروس “كورونا”

منذ ساعة واحدة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 198 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 198 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ ساعتين
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 05 حالة وفاة جديدة…

منذ ساعتين
Photo of وزارة المصلي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتحدان لمكافحة العنف ضد النساء

وزارة المصلي وصندوق الأمم المتحدة للسكان يتحدان لمكافحة العنف…

منذ ساعتين
Photo of أمكراز: محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال انشغال حقيقي لكل مكونات الدولة

أمكراز: محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال انشغال حقيقي لكل مكونات…

منذ 3 ساعات
Photo of انطلاق الحملة الاقليمية لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة بالفنيدق

انطلاق الحملة الاقليمية لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة بالفنيدق

منذ 4 ساعات
Photo of الوكالة الحضرية بسطات.. تدبير بالنيابة وموظفون بلا أجور

الوكالة الحضرية بسطات.. تدبير بالنيابة وموظفون بلا أجور

منذ 5 ساعات
Photo of العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على رأسها

العيون: إفتتاح المنطقة الأمنية الثانية وتعيين عميد إقليمي على…

منذ 5 ساعات
Photo of بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات…

منذ 7 ساعات

تعليق واحد

  1. اين المتابعة كيف تلقون الله تبا لكل من ظلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق