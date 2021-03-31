“فرانس برس”: محاولة انقلاب فاشلة في النيجر

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر أمنية في النيجر، أن مجموعة من العسكريين حاولت فجر اليوم الأربعاء تنفيذ انقلاب لكنها فشلت.

وحسب المصادر، فقد حاولت مجموعة من الجنود اقتحام القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، لكن الحرس الرئاسي تصدى لهم ومنعهم من الاقتراب من القصر.

وأضاف المصدر، أنه تم اعتقال العسكريين الذين قادوا هذه المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وفي وقت سابق ذكرت وكالات أنباء أن دوي إطلاق نار كثيف سمع قرب مقر رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.

ولم ترد تقارير رسمية حول الحادث حتى الآن.

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