امن فاس يسقط شبكة اجرامية متخصصة في ترويج مخدر الكوكايين

هبة بريس - فاس

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومه الثلاثاء 30 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و58 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين.

وجرى توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين على متن سيارة نفعية بمدخل الطريق السيار بمنطقة تاهلة، وبحوزتهما 490 غراما من مخدر الكوكايين، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث بشكل متزامن بمنطقة تيسة، التي تبعد عن مدينة فاس بحوالي 70 كيلومتر في اتجاه تاونات، وبحوزته 140 غراما إضافية من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 201.700 درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة لنشاط هذه الشبكة الإجرامية، وتوقيف جميع المتورطين في أنشطتها غير المشروعة

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