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يهم موظفي الإدارات العمومية.. هذا توقيت العمل خلال شهر رمضان

منذ ساعتين
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هبة بريس - الرباط

أعلن قطاع إصلاح الإدارة – وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- أن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ستتغير خلال شهر رمضان المبارك، باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا (09.00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00)، من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة.

وأوضح بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان.

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