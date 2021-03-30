بعد وفاة والدتها بأسبوع.. الوالي يعلن إلتحاق صفاء الخثامي بفريق سيتكوم “قيسارية اوفلا”

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلن الفنان المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، عن عودة الفنانة الطفلة صفاء الخثامي إلى عائلتها الفنية، لتصوير المشاهد المتبقية من السيتكوم الرمضاني “قيسارية اوفلا”.

و وجه الوالي عبر تدوينة قام بنشرها بموقع انستقرام رسالة مؤثرة للخثامي، يعرب من خلالها عن فخره بمدى قدرتها على مقاومة المصاب الجلل الذي لحق بها مؤخرا.

و كتب الوالي:”عادت صفاء لمتابعة تصوير سيتكوم “قيسارية اوفلا” أول ما لفت انتباهي هو دموع في جفونها لم تبرح عيونها، ليت العناق يعوضنا عن حنان الأم أو الأب، ولكنه يشعرنا بدفئ القلوب و رقة المشاعر”.

و أضاف:” كم أنت رائعة صفاء في صمتك و في همسك و في وقوفك و تحديك للحزن من أجل خلق بسمة أنت في حاجة لها قبل الآخرين،نحبك جميعا، و أقول لك بيني و بينك أنا فخور بك ممثلة موهوبه كل ما أقوم به معك هو الحفاظ على عفويتك و جمال روحك احبك”.

و يشار أن والدة بطلة مسلسل “هاينة” الطفلة صفاء الختامي توفيت في الأسبوع الماضي بعد صراعها مع مرض السرطان.

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