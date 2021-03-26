الأمم المتحدة: غرق 2276 مهاجرا في 2020
الصورة تعبيرية

الأمم المتحدة: غرق 2276 مهاجرا في 2020

منذ 3 ساعات
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن 2276 شخصا غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا العام الماضي.

وأفادت بأن أكثر من ثلث الضحايا غرقوا في الطريق البحري المزدحم إلى جزر الكناري الإسبانية.

وتابعت المنظمة أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير مع إبلاغ مجموعات الإغاثة عن حطام خمسة قوارب على الأقل لم يعثر على ناجين بين ركابها.

وذكرت المنظمة أنه وصل إلى أوروبا عبر البحر 86448 مهاجرا في 2020 وتم اعتراض 52037 آخرين في البحر.

وأضافت: “يعد الطريق البحري إلى جزر الكناري مصدر قلق على وجه الخصوص لأنه شهد زيادة ملحوظة في محاولات العبور وحدوث وفيات في 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 وما تبعها من فرض قيود على السفر”.

وكشفت المنظمة أن أكثر من 22 ألف شخص غرقوا منذ 2014 في الطرق البحرية الأربعة الرئيسية المودية إلى أوروبا وهي الطريق الأوسط في البحر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا والطريق الشرقي في البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان والطريق الغربي في البحر المتوسط إلى إسبانيا والطريق الأطلسي إلى جزر الكناري.

وأوضحت المنظمة أن “الأزمة الحقيقة التي تشكلها الطرق البحرية إلى أوروبا تكمن في غياب سياسة موحدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقا تهدف إلى إدارة الهجرة البشرية بشكل آمن”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعة أمريكية تدفع أكثر من مليار دولار لضحايا انتهاكات جنسية

جامعة أمريكية تدفع أكثر من مليار دولار لضحايا انتهاكات…

منذ ساعتين
Photo of وزيرة فرنسية تطلب من الأئمة تزكية زواج المثليين

وزيرة فرنسية تطلب من الأئمة تزكية زواج المثليين

منذ 3 ساعات
Photo of فوز المحافظين بالأغلبية في الغرفة الأدنى بالبرلمان الهولندي

فوز المحافظين بالأغلبية في الغرفة الأدنى بالبرلمان الهولندي

منذ 3 ساعات
Photo of الجزائريون يخرجون في مسيرات احتجاجية جديدة لإسقاط الفساد

الجزائريون يخرجون في مسيرات احتجاجية جديدة لإسقاط الفساد

منذ 6 ساعات
Photo of ماكرون: غير آسف على رفض فرض إغلاق جديد

ماكرون: غير آسف على رفض فرض إغلاق جديد

منذ 8 ساعات
Photo of تقرير: العرب يهدرون أكثر من 40 مليون طنا من الغذاء سنويا

تقرير: العرب يهدرون أكثر من 40 مليون طنا من…

منذ 10 ساعات
Photo of قتلى وجرحى في حادث اصطدام قطارين بمصر

قتلى وجرحى في حادث اصطدام قطارين بمصر

منذ 10 ساعات
Photo of روسيا تعلق على تصريحات ماكرون حول “الحرب العالمية” على اللقاحات

روسيا تعلق على تصريحات ماكرون حول “الحرب العالمية” على…

منذ 12 ساعة
Photo of ماكرون: أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب اللقاحات

ماكرون: أوروبا تواجه نوعا جديدا من الحرب العالمية بسبب…

منذ 13 ساعة
Photo of بريطانيا تمدد قيود كورونا 6 أشهر

بريطانيا تمدد قيود كورونا 6 أشهر

منذ 24 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق