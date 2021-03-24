مستثمر مغربي يكشف تعرضه للنصب من طرف شخصية معروفة
توفيق البرومي

مستثمر مغربي يكشف تعرضه للنصب من طرف شخصية معروفة

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

من الحلم بالاستثمار إلى الجري وسط ردهات المحاكم، هي قصة درامية أقرب إلى أفلام الدراما، لمستثمر مغربي وجد نفسه بين ليلة و عشية من رجل أعمال يعمل في التصدير إلى باحث في كتب القانون للحفاظ على ممتلكاته.

توفيق البرومي مستثمر مغربي يعيش بين المغرب و أوروبا يمتلك مصانع بالمنطقة الصناعية بمرتيل، يكشف لهبة بريس تفاصيل و حيثيات القضية المثيرة للجدل في تطوان.

و قال المستثمر المغربي توفيق البرومي في تصريح أدلاه لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية أنه يعاني من العراقيل و المضايقات التي تواجهه بشكل مستمر على خلفية نزاعه مع رئيس جماعة تطوان و شخصين آخرين.

و اتهم البرومي بشكل مباشر رئيس الجماعة و شخصين آخرين بالنصب و صنع وثائق لا تتضمن وقائع صحيحة، مناشدا الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل و فتح تحقيق في النازلة .

و استنكر البرومي التلاعبات الخطيرة التي تخص كراء مصنعه، و كذا سياسة الآذان الصماء التي يستعملها بعض المسؤولين اتجاهه، مسترسلاً ذات المتحدث أنه يتعرض لشكايات كيدية بشكل مستمر تتهمه بالعمل العشوائي بغية إرهابه و الضغط عليه من أجل التراجع عن قضيته و تعطيل عمله.

ويشار أن المستثمر المدعو ”توفيق البرومي“ كان يملك مصنعا بالمنطقة الصناعية لتطوان، ليتفاجأ بقرار سحبه منه، وبيعه للغير دون سلوك المساطر القانونية والإدارية الجاري بها العمل في تفويت الأملاك الجماعية العامة، مؤكداً أن الأمر يتم دون احترام لمقتضيات كناش تحملات المنطقة الصناعية التي ينص على أن البت في جميع القرارات المتعلقة بتدبير المنطقة الصناعية يجب أن يتم على مستوى اللجنة الإقليمية التي يرأسها عامل الإقليم

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