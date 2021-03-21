تسجيل هزة أرضية جديدة شمال شرق الجزائر

منذ 50 دقيقة
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أعلنت السلطات الجزائرية عن تسجيل هزة أرضية، مساء اليوم الأحد، بلغت شدتها 3.3 درجات على مقياس ريشتر بولاية بجاية، شمال شرق البلاد، حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح نفس المصدر أن الهزة الأرضية سجلت على بعد 33 كلم شمال – شرق رأس كربون في البحر بنفس الولاية.

و كان مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد أفاد بتسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 3.4 درجات على مقياس ريشتر مساء اليوم الأحد في حدود الساعة السابعة و 21 دقيقة بنفس المنطقة

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