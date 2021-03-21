بعد اختراق صفحتها الرسمية... ابتسام تسكت تخلي مسؤوليتها
ابتسام تسكت

بعد اختراق صفحتها الرسمية… ابتسام تسكت تخلي مسؤوليتها

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت الفنانة المغربية و خريجة ستار أكاديمي “ابتسام تسكت”، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات، (أعلنت) عن إختراق صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، مضيفة أنها تخلي مسؤوليتها من أي منشور غير لائق قد ينزل بصفحتها.

و كشفت تسكت عبر تدوينة قامت بنشرها بموقع انستقرام أنها حاولت عدة مرات استرجاع صفحتها إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، قائلة :”السلام عليكم احبابي تقريبا أكثر من شهر تم اختراق صفحتي على الفايسبوك و حاولنا عدة مرات استرجاعها و لكن للأسف لم نتمكن…”

و واصلت :”لذلك فإني لست مسؤولة عن كل ما ينزل بها إلى حين إعلان استرجاعها إن شاء الله، شكرا على حبكم و تشجيعكم و وفائكم”.

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