الصورة لمهاجرين غير شرعيين في عرض المتوسط

“إس أو إس” تنقذ أزيد من مائة مهاجر في عرض المتوسط

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أنقذ فريق سفينة “أوشن فايكينغ” التابعة لمنظمة “إس أو إس المتوسط” السبت 106 أشخاص بينهم قصّر قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت المنظمة الفرنسية غير الحكومية التي تجري مهمتها الثانية لفصل الشتاء.

وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في مرسيليا جنوب فرنسا على تويتر إن عملية الإنقاذ جرت صباح السبت على مسافة 34 ميلا بحريا (63 كلم) من السواحل الليبية وشملت “قاربا مطاطيا منكوبا”.

وأوضحت مسؤولة من المنظمة لفرانس برس أنه تم إنقاذ 31 رجلا وثماني نساء و67 قاصرا 51 منهم غير مرافقين.

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