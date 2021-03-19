عكرود تتضامن مع الأساتذة المعنفين
نجلاء مزيان: هبة بريس
أعربت الممثلة المغربية المقيمة بالديار الكندية سناء عكرود عن استيائها من الاحداث الأخيرة و التي تتعلق بتعنيف المعلمين و كذا الحكم على والدة الفنانة البحرينية حلا الترك بالسجن النافذ سنة.
و تقاسمت عكرود حسرتها مع متابعيها، عبر نشرها تدوينة مطولة بموقع تبادل الصور والفيديوهات، تتناول فيها مجموعة من القيم الانسانية التي أصبحت شبه منعدمة في الوقت الحالي.
و كتبت عكرود :”كان هذا الاسبوع حافلا بالبشاعة حاولت ان التزم الصمت و اتجاهل الا اني لم استطع انا غبية و عاطفية و غبية، لاني لا اتجاهل، أعرف ان لكل كلمة تبعاتها و لكن للصمت تبعات أقسى و أبشع”.
و تابعت :”لقد كان المعلم ملهمي كان عظيما متفانيا متعبا متواضعا كانت وزرته البيضاء تبهرني كعباءة ساحر، كجلباب أبي إن أردتم أن تصيبوا شعبا في مقتل، أهينو مثله الأعلى، أمسحوا الارض بملهمه و اتركوه عاريا مرتبكا و صغيرا جدا حشومة عليكم”.
و و اصلت تدوينتها قائلة:”الثانية هي صورة أم تبكي بعد أن حكم عليها بالسجن سنة نافذة في قضية قيل أن ابنتها رفعتها ضدها، أنا ابنة و أم الكون أعباد الله يقبع في عيون الأم، الرضى، الهناء و المنزل و الأمان في عيون الأم، الله يتربع على عرش قلب أم راضية أبنائها تخلعت أش واقع فالدنيا شرحولي”.
تعليق واحد
فاقد الشيء لا يعطيه .كيف تتكلمين عن القيم وانت اول من لا يحترم هاته القيم.