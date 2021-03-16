الكوميدي طاليس للحكومة: “الله ياخذ فيكم الحق”

هبة بريس ـ القسم الفني

تفاعلا مع قرار الحكومة الاخير القاضي بحظر التنقل الليلي وجّه الكوميدي،عبد العالي لمهر الملقب بطاليس انتقادات لاذعة للحكومة المغربية

وقال طاليس في منشور على شكل “سطوري” على حسابه الرسمي بـ “الأنستغرام” : “صاليركم مضمون نورمال تبقاو سادين على عباد الله، حيث كون كنتو كاتعيشو شنو كايعيش الدرويش كون حسيتو بيه”.

واستطرد الكوميدي الشهير في تدوينته “حكومة آخر همها هو المواطن اللي ما بقا عندو ما ياكل ولا باش إيعيش.. خلاصة القول الله يأخذ فيكم الحق”.

ومددت الحكومة مساء الاثنين الماضي حظر التنقل الليلي في البلاد مدة أسبوعين إضافيين، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، على أن يبدأ الحظر من الساعة التاسعة ليلاً وينتهي في السادسة من صباح اليوم التالي.

وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية بضرورة الاستمرار في إجراءات مواجهة الفيروس، وظهور سلالات جديدة.

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