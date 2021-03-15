ليوم العالمي للفرنكفونية.. مشاركة متميزة لسفارة المغرب بلشبونة

اليوم العالمي للفرنكفونية.. مشاركة متميزة لسفارة المغرب بلشبونة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ و م ع

تشارك سفارة المغرب في لشبونة بفعالية في الاحتفال باليوم العالمي للفرنكوفونية، وذلك من خلال برنامج غني ومتنوع.

وأبرزت سفارة المغرب بلشبونة، في بيان لها، أن عيد الفرنكوفونية، الذي يحتفل به طيلة شهري مارس وأبريل تحت شعار “الفرنكوفونية تحافظ على وحدتنا”، يخلد في البرتغال كحدث كبير يجمع بين العروض الحية وتذوق الطعام وقرية ناطقة باللغة الفرنسية.

وسيحضر في القسم المخصص للحفلات الموسيقية، ثلاثة فنانين مغاربة، هم عازف البيانو مروان بن عبد الله الذي سيؤدي معزوفة “كامي سان صانز”، وعازف العود جمال الشافعي الذي سيعزف “رقصة الأطلس”، والموهبة الشابة ياسين الجهد الذي سيؤدي بعض الأغاني من التراث المغربي.

وفي الفضاء المخصص للفن الحضري والتراث، من المقرر تقديم عرض للمصور المغربي الشاب محمد أمين توه.

إثر ذلك، وفي إطار الأسفار الافتراضية، سيتم تقديم مجموعة ربيع وصيف 2020 للمصممة المغربية هدى السربوتي، التي تبرز الأزياء النسائية التقليدية المغربية وعمل الصانع التقليدي في المغرب.

كما سيتم بث مقاطع فيديو ترويجية للمملكة تسلط الضوء على ثراء ثقافتها وتنوع مناظرها الطبيعية وفن الطهي فيها.

وأضاف البيان أنه بسبب الوباء، سيتم بث البرنامج عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.festadafrancofonia.com وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

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