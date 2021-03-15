أمن الرباط يوقف مراهقين
الصورة مركبة لوقائع النازلة

اعتقال 5 أشخاص اقتحموا سدا أمنيا وسط الرباط

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

اوقف ‏أمن الرباط خمسة قاصرين وشخص راشد بعدما عرضوا سلامتهم الجسدية وأمن وسلامة موظفي الشرطة للخطر بعد اقتحامهم نقطة مراقبة أمنية على متن دراجات نارية كبيرة الحجم.

وكان عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد عبروا عن إستيائهم، من الواقعة التي وثقها المراهقون الذي إقتحموا نقطة المراقبة الأمنية على مستوى إحد شوارع المدينة.

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‫4 تعليقات

  2. ان كان ممكنا يجب تأديبهم بأعمال بعيدا عن المدنية الجميلة الرباط لأنها في غنى عن مثل هؤلاء لأن العالم يشهد على حضارة وجمال الرباط.لا الفوضى وعدم الاحترام.

  3. االمسامح كريم. مراهقين في مقتبل العمر غير ناضجين هذا كل ما في الأمر.

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