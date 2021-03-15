اعتقال 5 أشخاص اقتحموا سدا أمنيا وسط الرباط

هبة بريس ـ الرباط

اوقف ‏أمن الرباط خمسة قاصرين وشخص راشد بعدما عرضوا سلامتهم الجسدية وأمن وسلامة موظفي الشرطة للخطر بعد اقتحامهم نقطة مراقبة أمنية على متن دراجات نارية كبيرة الحجم.

وكان عدد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي قد عبروا عن إستيائهم، من الواقعة التي وثقها المراهقون الذي إقتحموا نقطة المراقبة الأمنية على مستوى إحد شوارع المدينة.

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