أمكراز يترأس التوقيع على اتفاقية للنهوض بالتشغيل بسوس ماسة

هبة بريس

تم التوقيع اليوم، الاثنين، في أكادير على اتفاقية إطار تتعلق بالبرنامج الجهوي للنهوض بالتشغيل في جهة سوس ماسة، والذي يهدف إلى وضع وتنفيذ برنامج جهوي للنهوض بالتشغيل للفترة ما بين 2020 و 2022، بين الدولة والجهة.

وقد وقع على هذه الاتفاقية الإطار، كل من وزير التشغيل والتأهيل المهني، محمد أمكراز، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس المجلس الجهوي إبراهيم حافيدي.

وأوضح بلاغ للوزارة أن التوقيع على الاتفاقية يأتي “تكريسا لجهوية التشغيل الذي يشكل اختصاصا ذاتيا ومشتركا للجهات، واعتبارا لكون الجهة هي الفضاء الأمثل لتنسيق جهود وعمل المتدخلين، وتطوير الالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية والبرامج والمخططات القطاعية، وفي إطار تفعيل مخطط التنمية الجهوية”.

وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج “يرتكز على المشاريع والأهداف المبرمجة في إطار برنامج التنمية الجهوية، إضافة إلى التدابير الواردة في المخطط الوطني للتشغيل، خاصة ما يتعلق بالبرامج النشطة للتشغيل”.

ويهدف البرنامج أيضا إلى “تمكين الباحثين عن شغل المنتمين للجهة، وخصوصا الشباب، من الاستفادة من فرص التشغيل المتاحة، سواء بالجهة أو خارجها، في إطار التكامل بين الجهات”.

وشكل اللقاء فرصة لإطلاق إجراء تنظيمي جهوي وبين جهوي، بشراكة مع المقاولات المتخصصة في صناعة السيارات، وذلك بهدف الحد من الفوارق الجهوية من حيث فرص الشغل، وتلبية عروض الشغل الجماعية، وتوحيد ممارسات معالجة عروض الشغل من خلال هذه الآلية بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية.

وذكر وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة له بالمناسبة، أن ورش جهوية التشغيل عرف تحقيق عدة إنجازات وإجراءات جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشغيل، تهم دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة، والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى والتكوين التأهيلي لفائدة الأشخاص غير الحاملين لشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني، وكذا دعم حاملي المشاريع المقاولاتية عبر تخصيص منح لتيسير الانطلاقة.

وأكد السيد أمكراز على أن تضافر الجهود والعمل المشترك بين جميع الفاعلين والمتدخلين في الجهة، سيساهم لا محالة في إنجاح هذه الاوراش الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وتعزيز الطلب على كفاءات ومهارات الشباب في الجهة.

يذكر أنه في أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية، قام أمكراز بزيارة لمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني، وكذا مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بأكادير.

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