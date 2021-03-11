أسامة الحسني

السلطات المغربية تقرر تسليم السعودي أسامة الحسني للرياض

منذ 5 ساعات
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هبة بريس – متابعة

بناء على حكم قضائي، قررت السلطات المغربية ترحيل الأكاديمي السعودي الحاصل على الجنسية الأسترالية، أسامة الحسني، إلى السعودية.

واعتُقل الحسني في الثامن من فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة، حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.

وجاء اعتقال الحسني بعد إصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بطلب من السعودية، على اعتبار أنه مطلوب في تهم تندرج تحت قانون العقوبات، ونشمل السرقة.

وكانت محكمة سعودية قضت بسجن الحسني، وهو رجل أعمال عمل في السابق بجامعة سعودية، لمدة عامين.

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تعليق واحد

  1. هاته العملية تشوه صورة المغرب، السيد عنده جنسية أسترالية وتدخلت استراليا لدى المغرب لعدم تسليمه لآل منشار لأن حياته في خطر مثل الخارجي ولكن لاحياة لمن تنادي.هاته الخطوة ابانت ان حقوق الانسان بالمغرب مهضومة ولنأخذ بعين الاعتبار لتعرض هذا الشخص لخطر في حياته.ان قتلوه فاعلم ان دمه سيبقى على ذمة المغرب إلى يوم القيامة يوم لاينفعكم ال منشار.انا لله وإنا اليه راجعون.لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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