سبع تهم تلاحق صاحب قناة ”بلا حدود“
عبد اللطيف بوعشرين،

سبع تهم تلاحق صاحب قناة ”بلا حدود“ التشهيرية و”شريكه“(+فيديو

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ البيضاء

كشف النقيب السابق، وعضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، أن صاحب قناة بلاحدود المختصة في التشهير والسب والقذف و”شريكه“، متابعان بسبع تهم تتعلق ببث وتوزيع تركيبة صور أشخاص دون موافقتهم، وإدعاء وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة هيئة منظمة (هيئة المحامين بالدار البيضاء)، وإهانة كل المحامين، ( هيئة جمعيات المحامين بالمغرب)، وإهانة محامي ( عبد اللطيف بوعشرين) وإهانة رجالات القضاء، مع إضافة جنحة تحقير مقررات قضائية والتزوير والتزييف في منشورات تم بثها .

وقال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أنه التمس من المحامي المكلف بالدافاع عن صاحب قناة بلا حدود القيام بواجبه على أكمل وجه، حرصا منه على صون حقوق الدفاع لكل معتقل، خصوصاً بعدما رفض في وقت سابق عدد من المحامين الدفاع عن المتهم وشريكه.

وأوضح النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أنه لم يكن يرغب في الوصول لهذا الحد، مؤكدا أنه لم يسبق له في حياته المهينة أن تجرأ شخص ما عليه وسبه، لأنه مسخر من الله للدفاع عن العباد، على حد تعبيره.

وأكد النقيب بوعشرين، أن الحملة الشرسة التي تستهدفه المراد منها دفعه نحو الانسحاب من ملف ”حمزة مون بيبي“ والتخلي عن موكلتيه (دنيا باطمة) وشقيقتها (ابتسام باطمة)، وهو الأمر الذي اعتبره لن يتحقق، معبراً بالقول :” سأظل مع دنيا وابستام الى آخر المطاف لأنني تعلمت في حياتي معنى الصمود والتحدي، وسأباشر هذه المسطرة لغاية أخر المطاف “.

وختم بوعشرين حديثه مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بالمال أو الأتعاب وإنما مسألة تتعلق بالظلم بكل شروره والعداء والحقد والضغينة بالمستوى الخبيث الذي عرفها هذا الملف مشدداً على أنه ضد ”هذه المظاهر

 

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