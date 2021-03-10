افتحوا الابواب للمسرح” للحياة” .. الروخ يطالب بفتح المسارح

نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه الفنان المغربي ادريس الروخ قبل قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع فايسبوك نداء للجهات المسؤولة على إغلاق المسارح لإعادة فتحها.

و كتب الروخ :”المسرح هو من قادني الى عالم الصورة الى السينما هو من شكل رؤيتي و رتب بيت أفكاري و شحن أحاسيسي و فتح الطريق أمامي لأقارع شخصيات و فضاءات و تقاطعات عوالم السينما”.

و يشار أنه سبق أن طالب العديد من الفنانين بفتح المسارح، و من بينهم الفنانة ماجدة زبيطة التي احتجت على الاستمرار في إغلاق المسارح ودور السينما وقاعات العروض في الأقاليم و المناطق غير الموبوءة قائلة :” افتحوها سنموت إختناقا”.

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