اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بضواحي أثينا
اشتباكات الشرطة والمحتجين في أثينا

اليونان.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بضواحي أثينا

منذ 44 دقيقة
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هبة بريس

أعلنت الشرطة اليونانية، عن اندلاع اشتباكات في إحدى ضواحي أثينا بين محتجين وعناصر من الشرطة، على هامش مظاهرة ضمت حوالي 5000 شخص ضد “تجاوزات الشرطة”.

وقالت الشرطة في بيان لها، إن “شرطيا على دراجة نارية أصيب بجروح خطيرة في رأسه، وقد تم نقله إلى المستشفى”.

وأضافت: “نظم حوالي 5000 شخص مظاهرة ضد تجاوزات الشرطة، رافعين لافتات تدعو الشرطة للخروج من أحيائهم”.

وبحسب أحد المصورين، فقد بدأت الاشتباكات عندما توجهت مجموعة من حوالي 200 شخص مقنعين نحو مركز الشرطة في نيا سميرني، احتجاجا على تعرض شاب للضرب بالهراوات يوم الأحد الماضي.

وأضاف أن المحتجين ألقوا الحجارة وقنابل المولوتوف على مركز الشرطة، التي ردت عليهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن “المحتجين أضرموا النيران في 12 مستوعب للقمامة مما أجبر رجال الإطفاء على التدخل”.

وانتشرت صور لشاب يتعرض للضرب بهراوة من قبل ضابط شرطة، بحضور ما لا يقل عن ثلاثة ضباط آخرين، بعد ظهر الأحد الماضي في ميدان نيا سميرني.

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