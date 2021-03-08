بريطانيا تسجل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس
لندن.

بريطانيا تسجل 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 4712 إصابة و65 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4712 لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4223232 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا بالتالي انخفاضا حيث بلغ يوم 4 مارس 6573 حالة، وفي 5 مارس 5957 حالة، وفي 6 مارس 6040 حالة، وفي 7 مارس 5177.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 65 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 124566 شخصا.

وسبق أن بلغت حصيلة الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 4 مارس 242 حالة، وفي 5 مارس 236، وفي 6 مارس 158 وفاة، وفي 7 مارس 82.

من الجدير بالذكر مع ذلك أن مؤشرات الجائحة تشهد دائما في بريطانيا تراجعا ملموسا في عطلة نهاية الأسبوع وأيام الاثنين لأسباب بيروقراطية.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 22.377 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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