مراد البوريقي يطلق جديده الفني بعنوان ” آه من الحب

نجلاء مزيان : هبة بريس

أصدر الفنان المغربي مراد البوريقي عبر قناته الرسمية بموقع رفع الفيديوهات جديده الغنائي تحت عنوان “آه من الحب ” و المصور على طريقة الفيديو كليب.

أغنية ” آه من الحب ” من كلمات زكرياء الحداني، و ألحان مهدي المحجور، و توزيع يونس الجحفاوي، و يشار أنه تم تنزيل الاغنية بجميع المنصات الرسمية احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

و الجدير بالذكر أن الفنان المغربي الحائز على لقب ذافويس في نسخته العربية أعلن عن إصدار أغنيته عبر صفحته الخاصة بموقع فايسبوك عبر تدوينة جاءت كالتالي:”الحبايب كما وعدتكم بصراحة كيف جاتكم أغنية آه من الحب”.

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