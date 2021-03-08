في حوار مع الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري
الأمير هاري وزوجته ميغان

الأمير هاري: والدي قطع علاقته بي بعدما غادرت العائلة الملكية

منذ ساعتين
0

هبة بريس – وكالات

قال الأمير هاري إنه ووالده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام “محاصرون” من قبل العائلة الملكية الريطانية، وهو يشعر بخيبة أمل من أمير ويلز بعد تخليه عن واجباته الملكية.

وأوضح هاري خلال مقابلة مع أوبرا وينفري، أنه لم يكن يستمتع بنمط الحياة التي كان يعيشها، على الرغم من وجود “صور له مبتسما بينما كان يقابل الناس ويصافحهم”.

وقال هاري: “هذا جزء من العمل.. إنه جزء من الدور… هذا ما هو متوقع مني، بغض النظر عن هويتي في العائلة الحاكمة، وبغض النظر عما يحدث في حياتي الشخصية، وبغض النظر عما حدث الآن”.

ومضى الدوق ليخبر الصحفية الشهيرة وينفري أنه خلال فترة عمله كأحد كبار أفراد العائلة المليكة، شعر بأنه “محاصر داخل النظام”. وتابع: “والدي وأخي محاصران. لا يمكنهما المغادرة. ولدي تعاطف كبير معهما”.

وكشف هاري أن والده الأمير تشارلز “توقف عن الإجابة على مكالماته” عقب المناقشات حول تنحيه وزوجته ميغان عن منصبيهما كعضوين في العائلة المليكة. وقال هاري عن علاقته الحالية مع تشارلز: “أشعر بخيبة أمل حقا، لأنه مر بشيء مشابه. إنه يعرف شعور الألم، وآرشي هو حفيده”، مشيرا على الأرجح إلى وفاة الأميرة ديانا، والدته والزوجة الأولى للأمير تشارلز.

وبعد أن تنحى دوق ودوقة ساسكس عن منصبهما، وانتقلا إلى الولايات المتحدة، واتخذا موقفا علنيا ضد الصحافة الشعبية البريطانية، شعر هاري بأنه “خذل حقا” من قبل والده الأمير تشارلز، أمير ويلز.

وأضاف: “ولكن في نفس الوقت، سأحبه دائما. هناك الكثير من الأذى الذي حدث. وسأستمر في جعل أحد أولوياتي محاولة معالجة تلك العلاقة. لكنهم يعرفون فقط ما يعرفونه”. وتدخلت ميغان: “أو ما قيل لهم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تسجل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تونس تسجل 34 وفاة و676 إصابة جديدة بكورونا خلال…

منذ 60 دقيقة
Photo of زلزال قوي يضرب سواحل نيوزيلندا

زلزال قوي يضرب سواحل نيوزيلندا

منذ 12 ساعة
Photo of الحوثيون يعلنون استهداف خزانات بترولية سعودية ب8 صواريخ باليستية

الحوثيون يعلنون استهداف خزانات بترولية سعودية ب8 صواريخ باليستية

منذ 13 ساعة
Photo of غينيا الاستوائية.. مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة “باتا”

غينيا الاستوائية.. مئات الجرحى في انفجارات ضربت مدينة “باتا”

منذ 15 ساعة
Photo of بريطانيا…2000 عائلة تتوجه لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب كورونا

بريطانيا…2000 عائلة تتوجه لمقاضاة رئيس الوزراء بسبب كورونا

منذ 18 ساعة
Photo of التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد ” الحوثيين”

التحالف العربي يشن هجمات جوية على صنعاء ضد ”…

منذ 19 ساعة
Photo of الولايات المتحدة.. مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان مقتل جورج فلويد

الولايات المتحدة.. مقتل شخص إثر إطلاق نار في مكان…

منذ 22 ساعة
Photo of إحراج .. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة! صورة

إحراج .. خرائط “غوغل” تلتقط صورة غير متوقعة لفتاة!…

منذ يوم واحد
Photo of إسرائيل.. إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين

إسرائيل.. إصابة مدير بلدية قلنسوة بجروح بليغة برصاص مجهولين

منذ يوم واحد
Photo of بالتفاصيل.. تهم “تحرش جنسي” جديدة تلاحق حاكم نيويورك

بالتفاصيل.. تهم “تحرش جنسي” جديدة تلاحق حاكم نيويورك

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق