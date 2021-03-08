الأمير هاري: والدي قطع علاقته بي بعدما غادرت العائلة الملكية

هبة بريس – وكالات

قال الأمير هاري إنه ووالده الأمير تشارلز وشقيقه الأمير وليام “محاصرون” من قبل العائلة الملكية الريطانية، وهو يشعر بخيبة أمل من أمير ويلز بعد تخليه عن واجباته الملكية.

وأوضح هاري خلال مقابلة مع أوبرا وينفري، أنه لم يكن يستمتع بنمط الحياة التي كان يعيشها، على الرغم من وجود “صور له مبتسما بينما كان يقابل الناس ويصافحهم”.

وقال هاري: “هذا جزء من العمل.. إنه جزء من الدور… هذا ما هو متوقع مني، بغض النظر عن هويتي في العائلة الحاكمة، وبغض النظر عما يحدث في حياتي الشخصية، وبغض النظر عما حدث الآن”.

ومضى الدوق ليخبر الصحفية الشهيرة وينفري أنه خلال فترة عمله كأحد كبار أفراد العائلة المليكة، شعر بأنه “محاصر داخل النظام”. وتابع: “والدي وأخي محاصران. لا يمكنهما المغادرة. ولدي تعاطف كبير معهما”.

وكشف هاري أن والده الأمير تشارلز “توقف عن الإجابة على مكالماته” عقب المناقشات حول تنحيه وزوجته ميغان عن منصبيهما كعضوين في العائلة المليكة. وقال هاري عن علاقته الحالية مع تشارلز: “أشعر بخيبة أمل حقا، لأنه مر بشيء مشابه. إنه يعرف شعور الألم، وآرشي هو حفيده”، مشيرا على الأرجح إلى وفاة الأميرة ديانا، والدته والزوجة الأولى للأمير تشارلز.

وبعد أن تنحى دوق ودوقة ساسكس عن منصبهما، وانتقلا إلى الولايات المتحدة، واتخذا موقفا علنيا ضد الصحافة الشعبية البريطانية، شعر هاري بأنه “خذل حقا” من قبل والده الأمير تشارلز، أمير ويلز.

وأضاف: “ولكن في نفس الوقت، سأحبه دائما. هناك الكثير من الأذى الذي حدث. وسأستمر في جعل أحد أولوياتي محاولة معالجة تلك العلاقة. لكنهم يعرفون فقط ما يعرفونه”. وتدخلت ميغان: “أو ما قيل لهم”.

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