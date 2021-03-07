الصورة لبعض المحجوزات التي ضُبطت بحوزة الموقوف

طنجة.. توقيف شخصين في حالة تلبس بترويج أقراص “اكستازي”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

 

تمكنت عناصر فرقة الابحاث التابعة لمنطقة امن بني مكادة و فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، منتصف ليلة امس الجمعة ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 سنة و 44 سنة ، وذلك للاشتباه في تورطهما في ترويج الأقراص الطبية المخدرة.

 

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس بترويج المخدرات بالمجمع السكني الحسني بمدينة طنجة متن سيارة نفعية تابعة لشركة كراء السيارات وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز 365 قرص طبي مخدر من نوع “اكستازي “، علاوة عن حجز دراجة نارية يشتبه في كونها تستعمل في ترويج المخدرات و حجز 05 هواتف نقالة تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

 

عملية تنقيط هوية احد المشتبه فيهم الموقوفين اسفرت عن كونه مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 03 مذكرات بحث لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات القوية .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد امتدادات هذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين المشاركين لهما في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية .

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