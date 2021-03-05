طقس الجمعة .. زخات مطرية متوقعة بعدد من مناطق الممملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، ظهور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية مع احتمال تساقط البرد، فوق كل من شمال ووسط البلاد، وجبال الأطلس وسهوله المجاورة، والريف وشرق الساحل المتوسطي.

وسيلاحظ نزول أمطار أخرى مع بروز رعد محلي فوق المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية-الشرقية وغرب الواجهة المتوسطية، إلى جانب ظهور سحب كثيفة بعض الشيء فوق الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية متفرقة في بعض الأحيان.

وستتساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير التي يتعدى علوها 1700 متر، مع تساقطات ثلجية خفيفة فوق الأطلس المتوسطن وسيبقى الطقس، كالعادة، باردا نسبيا فوق جبال الأطلس.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب فوق كل من الأقاليم الجنوبية، والأطلس الصغير والمناطق الوسطى، ومعتدلة إلى ضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب-الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية، ومن القطاع الغربي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 03 و09 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والريف والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و17 درجة بباقي الأرجاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و11 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 08 و14 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف، وما بين 14 و21 درجة بكل من سواحل المحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية، وشمال ووسط البلاد، والسفوح الجنوبية-الشرقية والشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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