المخرجة إيزة جنيني تحل ضيفة على الدورة 11 لماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان

منذ 56 دقيقة
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هبة بريس: القسم الفني

في إطار أنشطتها الرامية إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر السينما، تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، عبر منصتها الرقمية، من فاتح إلى 15 مارس 2021، الدورة الحادية عشرة لـ”ماستر كلاس السينما وحقوق الإنسان”، والتي ستخصص للأعمال السينمائية للمخرجة المغربية إيزة جنيني ولعملها التوثيقي حول الموسيقى التراثية بالمغرب، والذي أصبح مرجعا في هذا المجال.

وستسلط الدورة الضوء على دور إيزة جنيني بوصفها إحدى رواد السينما المغربية. وستقدم المخرجة إضاءات حول طريقة اشتغالها ودواعي اختيارها للعمل على السينما الوثائقية، كمخرجة ومنتجة وموزعة، وذلك خلال لقاء ماستر كلاس مباشر عبر الويب سينظم يوم الجمعة 5 مارس 2021 في الساعة الثامنة مساء (20:00) على صفحة الجمعية بموقع فيسبوك.

وسينشط وقائع هذا اللقاء الناقد السينمائي والصحفي السيد أحمد بوغابة. كما يتضمن هذا الماستر كلاس عرض سبعة أفلام للمخرجة إيزة جنيني على المنصة السينمائية الافتراضية للجمعية على مدى 15 يومًا:

العيطة
المغرب، فرنسا، سنة 1989، المدة : 27 دقيقة، وثائقي، بالألوان

قرع الطبول
المغرب، فرنسا، سنة 1999، المدة 52 دقيقة، وثائقي، بالألوان
ترانيم مُطُرَّزَة
المغرب، فرنسا،1991، المدة 26 دقيقة، وثائقي، بالألوان

العودة إلى أولاد مومن
المغرب، فرنسا، سنة 1994، المدة 50 دقيقة، وثائقي، بالألوان

الموسم
المغرب، فرنسا، سنة 1997، المدة 24 دقيقة، وثائقي، بالألوان

من أجل متعة العين
فرنسا، 1997، المدة 50 دقيقة، وثائقي، بالألوان

نوبة من ذهب ونور
المغرب، فرنسا، سنة 2007، المدة ساعة و18 دقيقة (1h18)، وثائقي، بالألوان

 

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