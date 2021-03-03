الصادرات المغربية
صورة تعبيرية

المغرب يتصدر قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل

منذ 6 ساعات
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هبة بريس

تصدر المغرب قائمة البلدان العربية المصدرة للبرازيل في يناير الفائت حيث بلغت قيمة صادرات المملكة نحو البلد الجنوب أمريكي أكثر من 100 مليون دولار، وفق غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وسجلت الصادرات المغربية نحو أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية زيادة نسبتها 5ر95 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وزادت قيمة صادرات المملكة، خلال الشهر الأول من العام الجاري، من الأسمدة بشكل ملحوظ حيث بلغت 3ر118 بالمائة، والمنتجات الكيماوية غير العضوية (زائد 9ر137 بالمائة) والأسماك والقشريات (زائد 2ر44 بالمائة).

وبلغت قيمة الصادرات المغربية نحو البرازيل، خلال السنة الماضية، 2ر1 مليار دولار مما جعل البرازيل الزبون الثالث للمملكة بعد فرنسا وإسبانيا مباشرة.

من جهة أخرى، ارتفعت المبادلات التجارية بين البرازيل والبلدان العربية بواقع 3ر17 في يناير 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق حيث بلغت 22ر1 مليار دولار. وسجل الميزان التجاري فائضا لصالح البرازيل ب 31ر563 مليون دولار.

وحافظت البلدان العربية على المركز الثالث في قائمة الوجهات الرئيسة لصادرات العملاق الجنوب أمريكي ب 85ر891 مليون دولار بعد كل من الصين والولايات المتحدة.

ورغم الأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية البرازيلية خلال يناير إلا أن الفائض التجاري انخفض بنسبة 2ر9 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من عام 2020، ويعزى ذلك إلى زيادة قيمة صادرات البلدان العربية إلى البرازيل، والتي ارتفعت إلى 55ر328 مليون دولار بزيادة قدرها 4ر56 بالمائة مقارنة بالشهر الأول من العام الماضي.

وأوضحت غرفة التجارة العربية البرازيلية أن الحبوب (القمح والشعير) تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى البلدان العربية ووصلت قيمتها 78ر26 مليون دولار.

وتصدرت مصر قائمة البلدان العربية المستوردة للمنتجات البرازيلية إذ زادت قيمة وارداتها ب 6ر77 بالمائة لتصل إلى 35ر209 مليون دولار. وارتفع حجم واردات مصر من الذرة البرازيلية في شهر يناير ب 6ر277 بالمائة والسكر ب 543 بالمائة (87ر34 مليون دولار).

وتتوقع غرفة التجارة العربية البرازيلية، في ظل تقدم وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، زيادة حجم المبادلات التجارية، وتنويع المنتجات.

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