مختل عقلي يُخرب وكالة”بريد بنك” بطنجة

وتمكنت المصالح الامنية من توقيف شخص مشتبه فيه في حينه قرب مقهى “لابونكيز” ، حيث تظهر عليه علامات الاختلال و عدم التوازن العقلي ، بعدما عمد الى محاولة إلقاء عدد من الشيكات البريدية في الشارع العام.

وتم اقتياد الشخص المعني لمصلحة المداومة التي أحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معه و التأكد من مدى سلامته العقلية و الاستشارة مع النيابة العامة بخصوصه.