مختل عقلي يُخرب وكالة”بريد بنك” بطنجة

منذ ساعتين
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*الصورة مركبة *

هبة بريس- مكتب طنجة

تعرض المقر الرئيسي للبريد بنك بمدينة طنجة، اليوم الاحد 28 فبراير، لعملية تخريب طالت زجاج الوكالة والشباك الاوتوماتيكي، من طرف مختل عقلي.
وتمكنت المصالح الامنية من توقيف شخص مشتبه فيه في حينه قرب مقهى “لابونكيز” ، حيث تظهر عليه علامات الاختلال و عدم التوازن العقلي ، بعدما عمد الى محاولة  إلقاء عدد من الشيكات البريدية في الشارع العام.
وتم اقتياد الشخص المعني لمصلحة المداومة التي أحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معه و التأكد من مدى سلامته العقلية و الاستشارة مع النيابة العامة بخصوصه.

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