إسبانيا تطالب بإصدار بطاقة تطعيم أوروبية لدعم وتعزيز السياحة

هبة بريس – وكالات

عبر بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية عن دعمه لإصدار بطاقة تطعيم أوروبية ضد فيروس ( كوفيد ـ 19 ) من شأنها أن تسمح ب ” العودة إلى الحياة الطبيعية وإنعاش السياحة دون زيادة المخاطر الصحية ” .

وأكد بيدرو سانشيز خلال ندوة صحفية عقدها الجمعة بعد انعقاد المجلس الأوروبي الاستثنائي أنه تم أخيرا خلال هذا الاجتماع التوصل إلى اتفاق بشأن ” الحد الأدنى من البيانات المشتركة للاستخدام الطبي “.

وأشاد رئيس الحكومة الإسبانية في نفس السياق بفتح ” نقاش طارئ ” حول شهادات التطعيم هذه والتي ” لا تقل أهمية بالنسبة للبلدان التي تعتمد على السياحة مثل إسبانيا ” .

وقال سانشيز ” إن الهدف من إصدار بطاقة التطعيم هو استعادة الحياة الطبيعية وإنعاش قطاع السياحة دون زيادة المخاطر الصحية ” .

وشدد على حقيقة أنه ” حتى تكون هناك نتيجة فيجب أن تكون هناك اتفاقية أوروبية وليس مجرد حلول ثنائية بين الدول ” مشيرا إلى ضرورة وأهمية تمديد هذا الاتفاق ليشمل كل الدول الأوروبية .

ودعا إلى التشجيع على فتح نقاش بشأن ” الاستخدامات المستقبلية ” لمثل هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن .

وكان بيدرو سانشيز قد عبر خلال اجتماع المجلس الأوروبي عن ” رغبة واضحة لا لبس فيها ” بشأن دعم وتعزيز القدرة على إنتاج اللقاحات في أوروبا مع تسريع عملية التطعيم في جميع أنحاء القارة الأوروبية .

وقال ” إن هذا الأمر سيسمح لنا في المستقبل بالحصول على قدر أكبر من الاستقلالية والأمن في إمداد وتوريد اللقاحات في أوروبا ” .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6