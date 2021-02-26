بعد وفاة تلميذة…وقفة احتجاجية للتنديد بالخدمات الصحية بتاونات

هبة بريس – خالد العروسي

نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاونات صباح اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري، وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي، احتجاجا على “تردي الأوضاع الصحية وسوء التدبير”.

ووفق بلاغ المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بتاونات توصلت هبة بريس بنسخة منه، فإن هذه الوقفة جاءت على اثر وفاة التلميذة “م.ب” ليلة الأربعاء الماضي، نتيجة مضاعفات عملية جراحية أجريت لها بمستشفى تاونات. مشيرا إلى أن مؤشرات كثيرة توحي بانهيار قطاع الصحة بالإقليم، منها تردي الأوضاع الصحية، وسوء تدبير القطاع، والمعاملة السيئة التي تتلقاها الساكنة، وتأخير المواعيد الطبية.

و أفادت مصادر ” هبة بريس ” أن المحتجون رددوا خلال الوقفة مجموعة من الشعارات التي تدين الواقع الصحي المتردي بنفس المؤسسة و مدى معاناة ساكنة إقليم تاونات التي تستفيد من خدمات هذا المستشفى الذي لا يستجيب للشروط العلمية والإنسانية للعلاج، و ذلك أمام النقص الحاد في الموارد البشرية. فضلا عن الفساد الذي يعرفه القطاع بالإقليم، والذي يحرمهم من الولوج للمستشفى.

وعبر المحتجون خلال الوقفة عن غضبهم وقلقهم الشديد على الوضع المتردي والمقلق لقطاع الصحة و استمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بالمستشفى الإقليمي بتاونات، مطالبين بوقف بمثل هذه الكوارث على المستوى الصحي، خصوصا أن وفاة الطفلة ليس الأول من نوعه، إذ تتكرر الحوادث المشابهة باستمرار، في ظل الوضع المزري للمستشفى الإقليمي . تضيف ذات المصادر

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