من جرسيف.. ايت الطالب: عملية التقليح تجري في ظروف جيدة ودون آثار جانبية

هبة بريس – جرسيف

قام وزير الصحة، خالد آيت الطالب،رفقة عامل صاحب الجلالة على إقليم جرسيف حسن بالماحي صباح يوم الجمعة 26 فبرايرالجاري، بزيارة لمجموعة من نقط التلقيح بإقليم جرسيف، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، التي أعطى إنطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشملت الزيارة كلا من نقطة التلقيح بالمركز الصحي بحي الشويبير ومركز التلقيح بالمركز الصحي ولاد صالح لتتبع سير عملية التلقيح.

وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، أبرز آيت الطالب أن المغرب يشهد، وبعد إعطاء صاحب الجلالة الانطلاقة الفعلية لعملية التلقيح على مستوى التراب الوطني، انخراط العديد من المواطنين الذين كانوا في الصفوف الأمامية (مهنيو قطاع الصحة) وأيضا الفئات الهشة المستهدفة فوق 60 سنة، مبرزا أن العملية تجري في ظروف جيدة ومرنة، بانتظام ودون آثار جانبية.

وأشار إلى أن الحالة الوبائية بالمغرب تعد جد مطمئنة، مما سيمكن، وفق الوزير، من إنجاح عملية التلقيح، مسجلا أن نجاح عملية التلقيح رهين بأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، في أفق تحقيق المناعة الجماعية عبر تلقيح 80 بالمائة من الساكنة.

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