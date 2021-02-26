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طنجة المتوسط يحقق رقم معاملات يصل إلى 2.42 مليار درهم خلال 2020

منذ ساعتين
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هبة بريس

سجل رقم المعاملات المدعم لسنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط نموا بنسبة 1 في المائة مقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 2.38 مليار درهم إلى 2.42 مليار درهم.

وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط أن رقم المعاملات المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2020 وصل إلى 649 مليون درهم، وهو نفس المستوى المحقق خلال الفصل الرابع من عام 2019.

وأبرز البلاغ أن الفصل الرابع من سنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط تميز بتسجيل نمو في أهم مؤشرات النشاط المينائي، موضحا أنه تمت معالجة 5.77 مليون حاوية من حجم عشرين قدما مع متم دجنبر 2020 (أي ما يعادل نموا بنسبة 20 في المائة مع سنة 2019)، بينما تمت معالجة 1.3 مليون حاوية من حجم عشرين قدما خلال الفصل الرابع من سنة 2020 (ما يعادل نموا ب 25 في المائة مقارنة مع الفصل الرابع من عام 2019).

وأضافت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن الأداء المحقق في نشاط معالجة الحاويات مع متم عام 2020 يشكل “حجم رواج لم يتم بلوغه أبدا من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط”، مبرزة أنه “تم تجاوز عتبة 500 ألف حاوية معالجة في الشهر خلال خمس مرات سنة 2020، مع تسجيل رقم قياسي خلال شهر نونبر 2020 بمعالجة 553 الفا و 164 حاوية”.

بخصوص معالجة شاحنات النقل الدولي الطرقي، سجل المصدر نفسه معالجة 357 ألفا و 331 وحدة مع متم دجنبر 2020 (مستوى مماثل لسنة 2019)، من بينها 103 ألفا و 684 وحدة خلال الفصل الرابع من سنة 2020 (بنمو نسبته 9 في المائة مقارنة مع سنة 2019).

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