البرلمان الهولندي: معاملة الصين للأويغور إبادة جماعية

منذ ساعتين
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هبة بريس 

اقر البرلمان الهولندي الخميس اقتراحا غير ملزم يقول إن معاملة أقلية “الأويغور” المسلمة في الصين تصل إلى مستوى “الإبادة الجماعية”، وهي أول دولة أوروبية تصدر مثل هذا البيان.

وجاء في البيان المتداول أن “أقلية الأويغور تتعرض لإبادة جماعية في الصين”. لكن البيان لم يصل إلى حد القول بشكل مباشر إن حكومة البلاد مسؤولة عن ذلك.

وأصدرت كندا قرارا يصف معاملة الصين للأويغور بأنها إبادة جماعية هذا الأسبوع.

وقال البيان الهولندي إن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية والتي تهدف إلى منع المواليد وإقامة معسكرات عقابية تندرج تحت قرار الأمم المتحدة رقم 260، المعروف عموما باسم اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وصوت الحزب المحافظ الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روته ضد القرار، والذي لم يوص مجلس الوزراء باتخاذ أي إجراء محدد.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها سترد على الاقتراح في وقت لاحق.

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