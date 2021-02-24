بعد زلزال الاستقالات.. وهبي يستعين بخبرة أحد مؤسسي البام حميد نرجس

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، تواصل مع أحد قياديي ومؤسسي الحزب حميد نرجس، لتصحيح الأوضاع التي يشهدها “التراكتور” خلال الأيام الأخيرة.

وذكر ذات المصدر، أن وهبي لجأ لحميد نرجس الذي يعد أحد أبرز مؤسسي الحزب، ويعرف بكفاءته وتميزه سياسيا، لإعادة هيكلة “الجرار”، وتقويته داخل المشهد السياسي قبيل الاستحقاقات الانتخابية.

وتابع المصدر ذاته، أن أعضاء الحزب وفاعلون سياسيون بجهة مراكش تانسيفت الحوز، استبشروا خيرا بهذه البادرة لافتين أنها تعد خطوة هامة في مسار تهدئة “البيت الداخلي” وتصحيح أوضاع الاوراق المبعثرة ل”التراكتور” في عدة مناطق وجهات.

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