الطاقة الكهربائية ..تراجع الإنتاج بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020

هبة بريس ـ و م ع

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع بنسبة 2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، بعد زيادة بنسبة 0,7 في المائة فصلا قبل ذلك، وارتفاع بنسبة 2,6 في المائة السنة السابقة.

وأوضحت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر فبراير 2021، أن الإنتاج تراجع عند متم 2020 بنسبة 3,9 في المائة، بعد ناقص 7,4 في المائة برسم الفصل الأول من 2020، وزائد 16,9 عند متم 2019.

وتم تأكيد الانتعاش في استهلاك الطاقة الكهربائية عند متم الفصل الرابع من 2020، مدفوعا بأداء إيجابي خلال الشهرين الأخيرين من هذا الفصل.

وأشارت المديرية إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية قد سجل زيادة ب5,8 في المائة خلال شهر دجنبر الماضي، و4,6 في المائة خلال نونبر الماضي، لاسيما كهرباء “الضغط العالي جدا والعالي” (زائد 21,4 في المائة خلال شهر دجنبر، وزائد 56,8 في المائة خلال نونبر)، مما يُبشر باستئناف النشاط الصناعي.

ونظرا لهذه التطورات، فقد ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية ب2,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2020، بعد زيادة ب1,1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020، وتراجع ب0,9 في المائة سنة قبل ذلك، مخففا بذلك تراجعه إلى ناقص 1,5 في المائة متم 2020، بعد ناقص 4,9 في المائة متم شهر يونيو 2020، وزائد 0,3 في المائة خلال السنة السابقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص حصيلة مبادلات الطاقة الكهربائية مع الجزائر وإسبانيا (الواردات-الصادرات)، فقد سجلت انخفاضا ملحوظا بنسبة 125 في المائة متم 2020، وشمل زيادة بنسبة 62,8 في المائة في الواردات مقابل انخفاضا بنسبة 85,9 في المائة في الصادرات، مقابل تراجع بنسبة 85,9 في المائة متم 2019، وانخفاض حجم الصادرات ب57,1 في المائة (بعد زائد 315,7 في المائة)، في سياق تراجع صافي الطاقة ب1,2 في المائة (بعد زائد 4,2 في المائة).

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