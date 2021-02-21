أمن فاس يتفاعل بسرعة مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري

ع محياوي ـ هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة يوم أمس السبت 20 فبراير الجاري، يظهر تبادل مجموعة من الأشخاص للعنف بواسطة أسلحة بيضاء بالشارع العام، وهي الواقعة التي تشكل حاليا موضوع بحث جاري من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بنفس المدينة.

وقد أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تشخيص هوية خمسة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 48 سنة ، أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، قبل أن تقود عملية أمنية إلى توقيفهم جميعا بعد وقت وجيز من تداول هذا التسجيل، وبحوزتهم تم حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء.

كما أظهرت الأبحاث أيضا أن سبب هذا الواقعة يعود إلى خلاف بالشارع العام بين مجموعة من مهنيي قطاع سيارات الأجرة، الأمر الذي تطور إلى تبادلهم للعنف بمشاركة بعض من معارفهم، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، فضلا عن تحديد هوية باقي المتورطين المفترضين في هذه الواقعة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.