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بعد تلقيح نحو 15 مليون مواطن.. بريطانيا تدرس إنهاء الإغلاق العام

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال الأيام القليلة القادمة، إلى تحديد الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه بريطانيا الإغلاق العام الذي فرضته بسبب جائحة كورونا.

وسيأتي ذلك بعد تطعيم 15 مليون مواطن بريطاني (الأكثر عرضة للمخاطر) ضد فيروس كورونا، في حين أن وزارة الصحة تحذر من أن أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا، وأعداد حالات الإصابة بهذا الفيروس، لا تزال مرتفعة.

من جانبه، أوضح وزير الصحة، مات هانكوك، أنه يتعين “مراقبة البيانات”، لافتا إلى أن “الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان”.

وأضاف: “المسألة قرار بشأن السرعة والأمان، متى يمكن أن نفعل ذلك بأمان…هذا هو القرار الذي سنصدره هذا الأسبوع، سننظر في البيانات، قبل أن يعرض رئيس الوزراء خارطة الطريق في 22 من هذا الشهر”.

وأشار هانكوك إلى أنه من المتوقع زيادة إمدادات التطعيم ضد فيروس كورونا مع تسارع وتيرة تصنيع اللقاح.

جدير بالذكر أن بريطانيا أعطت نحو 15.062 مليون شخص، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و537715 الجرعة الثانية، وذلك في أسرع عملية تطعيم مقارنة بعدد السكان على مستوى البلاد الكبرى.

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