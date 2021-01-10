البحرين تفتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

منذ 53 دقيقة
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*الصورة من الارشيف *

هبة بريس-وكالات

أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأعلنت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن “الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش”.

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة “أزمة الخليج”، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.

 

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